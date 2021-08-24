Президент РФС рассказал о реформах, которые ждут российский футбол

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о реформах, которые ждут футбол в стране.
«Мы направили свои предложения по повышению конкурентоспособности нашего чемпионата. Примеров несколько, но конкретных два. Первое — изменение структуры и формата проведения соревнований в наших лигах. Второе — изменение подхода к определению количества легионеров. Можно говорить об отказе на лимит на легионеров.
Если говорить о формате, на наш взгляд, это важно: всё направлено на увеличение матчей и чтобы проходных матчей было меньше. Также ставится задача увеличить количество матчей между прямыми конкурентами. Это будет способствовать росту доходов и повышению эффективности клубов. У нас нет такого ожидания, что из-за изменения формата мы изменим наш футбол и поднимем его конкурентоспособность. Если говорить о более определяющих факторах — работа тренеров, спортивных директоров — это более важно. Но формат — важный элемент. Если есть возможность его улучшить, это нужно делать.
У нас идёт процесс обсуждения с клубами. Для нас важно мнение клубов, всё будет совместно и согласованно. Решение будет принимать не только РФС.
К рейтингу интенсивности, который был опубликован, есть вопросы. Важен не только высокоинтенсивный бег, но и спринты, ускорение и торможение. Этот рейтинг — один из индикаторов, который показывает, в чём нам нужно добавлять.
Hypercube была приглашена, потому что они опытные, они участвовали в реформах ряда европейских лиг. У них есть все алгоритмы, которые помогают делать быстрые расчёты для изменения соревнований, чтобы они давали эффект», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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