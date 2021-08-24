Главный тренер «Бёрнли» ответил на критику Клоппа после матча АПЛ

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч раскритиковал наставника «Ливерпуля Юргена Клоппа после матча второго тура АПЛ.

Дайч остался недоволен словами Клоппа о жесткой игре футболистов «Бёрнли» в матче с «Ливерпулем» (0:2).

«Мне нравятся решения в пользу атакующей команды, это нормально. Но мы должны постоянно защищать игроков. Мы не можем этого отрицать. Если вам нравятся такие вещи, смотрите рестлинг», — сказал Клопп.

Дайч ответил на это следующим образом:

«Я разочарован тем, что он указывает пальцем на конкретных игроков. В этом абсолютно нет необходимости. У нас есть профессиональные игроки, которые очень усердно работали, чтобы достичь того, чего они достигли. Я думаю, что его слова неуместны, и я бы сам этого не сделал. Меня беспокоит то, что он усомнился в том, что команды не должны делать всё в рамках правил, чтобы одержать победу. Мы явно делали всё в рамках правил, потому что не было показано ни одной карточки», — приводит слова Дайча Goal.