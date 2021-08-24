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Голы Мане, Ингса, Мареза и Джеймса – в подборке лучших забитых мячей 2-го тура АПЛ

Голы Мане, Ингса, Мареза и Джеймса – в подборке лучших забитых мячей 2-го тура АПЛ
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку из пяти наиболее ярких забитых мячей второго тура чемпионата Англии.

Так, начало этому видеоролику положил забитый мяч форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который поразил ворота «Бёрнли» (2:0) после стильной комбинации при участии Трента Александера-Арнольда. Следом за ним идёт взятие ворот в исполнении новичка «Астон Виллы» Дэнни Ингса, чей гол в падении через себя в игре с «Ньюкаслом» (2:0) стал одним из самых ярких в этом туре. Автором третьего забитого мяча в этой подборке стал бразильский нападающий «Лидса» Рафинья, который красивым выстрелом поразил ворота «Эвертона» (2:2). Замкнули подборку голы Рияда Мареза в игре «Манчестер Сити» — «Норвич» (5:0) и Риса Джеймса в матче «Арсенал» — «Челси» (0:2).

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