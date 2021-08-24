Голы Мане, Ингса, Мареза и Джеймса – в подборке лучших забитых мячей 2-го тура АПЛ

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку из пяти наиболее ярких забитых мячей второго тура чемпионата Англии.
Так, начало этому видеоролику положил забитый мяч форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который поразил ворота «Бёрнли» (2:0) после стильной комбинации при участии Трента Александера-Арнольда. Следом за ним идёт взятие ворот в исполнении новичка «Астон Виллы» Дэнни Ингса, чей гол в падении через себя в игре с «Ньюкаслом» (2:0) стал одним из самых ярких в этом туре. Автором третьего забитого мяча в этой подборке стал бразильский нападающий «Лидса» Рафинья, который красивым выстрелом поразил ворота «Эвертона» (2:2). Замкнули подборку голы Рияда Мареза в игре «Манчестер Сити» — «Норвич» (5:0) и Риса Джеймса в матче «Арсенал» — «Челси» (0:2).
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