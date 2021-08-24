Гари Невилл уверен, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Уверен, штаб Оле и руководство сейчас смотрят на показатели и думают: Сульшер подготавливает команду, он занимается тем, что делал Клопп в «Ливерпуле» в первые три сезона. Но давайте посмотрим, сколько очков Клопп заработал в четвёртом сезоне. В этот период в команде появились ван Дейк, Алиссон, команда вошла в режим «турбо» и выдала одно из лучших выступлений в истории. Я знаю, что «Манчестер Сити» её обошёл в том сезоне, но 97 очков, а в следующем году 99 – это шокирующий результат. «Юнайтед» закончил третий сезон при Оле с 74 баллами. «Ливерпуль» при Клоппе – с 75 баллами. Может ли Сульшер набрать в четвёртом сезоне дополнительные 20 очков? Есть ощущение, что Санчо и Варан не смогут дать такого эффекта, какой был от Алиссона и ван Дейка. «Манчестер Юнайтед» не сможет набрать необходимые для победы в АПЛ 90-95 очков», – цитирует Невилла Sky Sports.
- 24 августа 2021
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