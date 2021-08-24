Арбитр Кукуян: хочу поработать в Европе, но из-за незнания английского языка не могу

Арбитр Павел Кукуян признался, что хотел бы поработать на европейских матчах, но не может этого сделать из-за низкого уровня владения английским языком.

«На самом деле, хочется попробовать. Всегда хочется чего-то новенького, правильно? Естественно, хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи. Я понимаю, что уровень нашей Премьер-Лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но к сожалению, пока не получается с английским.

Я учу практически каждый день, но кому-то даётся, а кому-то нет. Если бы мне сказали: «Учи английский, мы за тебя всё сделаем», — вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь», — приводит слова Кукуяна официальный сайт РФС.