Нико Ковач: в ответном матче с «Шахтёром» мы покажем истинное лицо «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром».
«Мы должны лучше начать матч. В первой встрече мы начали доминировать спустя 20 минут, хоть и не забили. Завтра надо быть готовыми уверенно играть с первым минут. Нужно сосредоточиться. В этом сезоне мы показали две свои стороны в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в матче с «Шахтёром» мы покажем истинное лицо «Монако».
Потеря Трубина серьёзна для «Шахтёра», но у них есть опытный Пятов, с которым я много играл. Поэтому ворота соперника по-прежнему будут хорошо защищены», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Монако» состоится завтра, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая встреча в Монако завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
- 24 августа 2021
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