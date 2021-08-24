Андрей Пятов: игроки «Шахтёра» отнесутся к матчу с «Монако» со всей ответственностью

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» рассказал об обстановке в команде.
«Обстановка в команде хорошая. Тренер пришел со своим видением, все учимся, воспринимаем. Конечно, злость в матчах должна быть повыше, агрессия. Но это всё дело времени. Все понимаем, что сейчас за матч. Отнесёмся к нему со всей ответственностью.
Вызов в сборную Украины после возможного завершении карьеры в национальной команде? Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг, хорошо? Впереди у нас матч с «Монако», очень важный. Все готовимся и думаем только о нём», — приводит слова Пятова пресс-служба «Шахтёра».
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Монако» состоится завтра, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая встреча в Монако завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
- 24 августа 2021
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