Голкипер «Реала» Лунин повесил на заборе дома в Мадриде украинский флаг

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил соотечественников с Днём независимости Украины.

Футболист повесил на заборе дома в Мадриде флаг Украины, опубликовав соответствующий снимок в «Инстаграме». «С Днём независимости, Украина!» – подписал фото вратарь. В кадре Лунин обнимает супругу, на которой надета вышиванка.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

В сентябре сборная Украины, в которую вызван и Лунин, проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.