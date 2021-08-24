«Норвич» разнёс «Борнмут» 6:0, «Суонси» разгромил «Плимут» в 1/32 Кубка лиги

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Норвич Сити» разгромил «Борнмут». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 6:0.
В составе «Норвича» дубль оформил нападающий Христос Дзолис, на счету которого также две результативные передачи. Другой форвард «канареек» — Джошуа Сарджент — также сделал дубль, при этом отдав голевой пас. Ещё по голу забили Кенни Маклин и Лукас Рупп.
В другом матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Суонси Сити» разгромил «Плимут Аргайл» со счётом 4:1. В составе валлийской команды хет-трик оформил нападающий Морган Уиттакер. Ещё один гол «Суонси» забил Дэниэль Уильямс. Единственный мяч «Плимута» на счету Риса Ширли.
«Норвич Сити» и «Суонси Сити» вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги. Их следующие соперники определятся после жеребьёвки.
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