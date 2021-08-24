Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Норвич» разнёс «Борнмут» 6:0, «Суонси» разгромил «Плимут» в 1/32 Кубка лиги

«Норвич» разнёс «Борнмут» 6:0, «Суонси» разгромил «Плимут» в 1/32 Кубка лиги
Комментарии

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Норвич Сити» разгромил «Борнмут». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 6:0.

В составе «Норвича» дубль оформил нападающий Христос Дзолис, на счету которого также две результативные передачи. Другой форвард «канареек» — Джошуа Сарджент — также сделал дубль, при этом отдав голевой пас. Ещё по голу забили Кенни Маклин и Лукас Рупп.

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
24 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
6 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Дзолис – 12'   2:0 Маклин – 26'   3:0 Рупп – 33'   4:0 Сарджент – 49'   5:0 Дзолис – 66'   6:0 Сарджент – 75'

В другом матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Суонси Сити» разгромил «Плимут Аргайл» со счётом 4:1. В составе валлийской команды хет-трик оформил нападающий Морган Уиттакер. Ещё один гол «Суонси» забил Дэниэль Уильямс. Единственный мяч «Плимута» на счету Риса Ширли.

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
24 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
4 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
1:0 Williams – 29'   1:1 Shirley – 63'   2:1 Уиттакер – 79'   3:1 Уиттакер – 86'   4:1 Уиттакер – 90'

«Норвич Сити» и «Суонси Сити» вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги. Их следующие соперники определятся после жеребьёвки.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021