«Челси» готов взять Сауля в аренду с правом выкупа, «Атлетико» интересует трансфер
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Лондонский «Челси» хочет взять полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, мадридский клуб, в свою очередь, хочет осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн. В настоящее время переговоры между клубами продолжаются.
На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико» в Ла Лиге. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, «Атлетико» в минувшем сезоне испанской Ла Лиги с 86 очками стал чемпионом страны.
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