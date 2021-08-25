«Челси» готов взять Сауля в аренду с правом выкупа, «Атлетико» интересует трансфер

Лондонский «Челси» хочет взять полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мадридский клуб, в свою очередь, хочет осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн. В настоящее время переговоры между клубами продолжаются.

На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико» в Ла Лиге. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, «Атлетико» в минувшем сезоне испанской Ла Лиги с 86 очками стал чемпионом страны.