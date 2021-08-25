Польский защитник киевского «Динамо» может оказаться в «Ростове»
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Защитника киевского «Динамо» и сборной Польши Томаша Кендзёру предложили «Ростову». Об этом сообщает Sport24.
Отметим, соглашение между 27-летним Кендзёрой и киевлянами рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.
В минувшем сезоне футболист провёл 40 матчей за «Динамо», забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также Кендзёра был в заявке сборной Польши на Евро-2020, но во всех трех матчах команды на турнире оставался на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что поляком интересуется московский ЦСКА. По данным СМИ, российский клуб готов был заплатить за 27-летнего защитника € 2 млн. Кендзёра перешёл в «Динамо» из польского «Леха» за € 1,5 млн в 2017 году.
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