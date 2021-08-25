Главный тренер ПСВ высказался после вылета из квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер футбольного клуба ПСВ Роджер Шмидт высказался после вылета из квалификации Лиги чемпионов по итогам матчей раунда плей-офф с «Бенфикой».

«Бенфика» очень хорошо сыграла в обороне, а мы были недостаточно опасны в атаке. У нас очень молодая команда, у которой нет опыта таких матчей. Я пытался изменить ситуацию заменами, но у нас не получилось добиться нужного результата», – приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

«Бенфика» по сумме двух игр прошла ПСВ. Первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. Ответная встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.



«Бенфика» получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, ПСВ – в групповой этап Лиги Европы.