Главный тренер ПСВ высказался после вылета из квалификации Лиги чемпионов
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Главный тренер футбольного клуба ПСВ Роджер Шмидт высказался после вылета из квалификации Лиги чемпионов по итогам матчей раунда плей-офф с «Бенфикой».
«Бенфика» очень хорошо сыграла в обороне, а мы были недостаточно опасны в атаке. У нас очень молодая команда, у которой нет опыта таких матчей. Я пытался изменить ситуацию заменами, но у нас не получилось добиться нужного результата», – приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.
«Бенфика» по сумме двух игр прошла ПСВ. Первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. Ответная встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.
«Бенфика» получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, ПСВ – в групповой этап Лиги Европы.
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