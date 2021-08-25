«Енисей» оштрафовали за неудовлетворительные результаты

Министерство спорта Красноярского края приняло решение оштрафовать футбольный клуб «Енисей» за неудовлетворительное выступление в сезоне-2019/2020 в ФНЛ. Об этом сообщают Sibnonosti.ru.
По информации источника, клуб занял 14-е место, хотя поставленной задачей было попадание в шестёрку команд. Отмечается, что ведомство оштрафовало «Енисей» на 7,5 миллиона рублей, которые необходимо вернуть клубу в бюджет субъекта.
Футболисты с этим решением не согласились и пошли в суд с просьбой об аннулировании штрафа, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. В итоге 20 августа суд отказал «Енисею» в прошении.
«Рассмотрев поступившее исковое заявление и приложенные к нему документы, суд пришёл к выводу о наличии оснований для оставления заявления без движения. Перечисленные обстоятельства являются основанием для оставления искового заявления без движения», — говорится в решении суда.
- 25 августа 2021
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