Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: победа над «Спартаком» самая яркая в моей карьере

Защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал об ощущениях от выступления в Российской Премьер-Лиге.
«Очень хорошо помню свой первый гол за «Зенит». Даниил Лесовой сделал мне передачу, я развернулся, дошёл до линии штрафной и нанёс точный удар низом, забив гол в ворота Максименко. Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака» запомнился больше всего. Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере. Разница между лигами большая. В РПЛ всё гораздо быстрее, тут надо думать на два шага вперед, быстрее работать с мячом. Конечно, пока ещё далеко не всё у нас получается. Но мы усердно работаем на тренировках, стараемся расти и прогрессировать. Мы настраиваемся на каждого соперника самым серьёзным образом. Для нас каждая игра в Премьер-лиге как праздник», — цитирует игрока пресс-служба «Нижнего Новгорода».
- 25 августа 2021
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