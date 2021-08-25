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Игрок «Торпедо» Калмыков: Игнашевич сделал меня профессиональнее, а Бородюк — красавчик

Игрок «Торпедо» Калмыков: Игнашевич сделал меня профессиональнее, а Бородюк — красавчик
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Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков поделился мнением о бывшем главном тренере команды Сергее Игнашевиче и нынешнем наставнике Александре Бородюке.

«Не хочется сравнивать Бородюка и Игнашевича. Огромное спасибо Николаевичу, я его уважаю. Он сделал меня профессиональнее. Приучил биться до конца, например, в завершении, говорил «убивать» вратаря, вместе с ним нужно было заносить мяч в ворота. Он перестроил меня на 180 градусов, я раньше по-другому видел игру, а сейчас: зацепиться, принять мяч, сохранить. Мне раньше просто за спину кидали, и я бежал, простреливал. Вообще в другой футбол играл, он меня перестроил, и я ему за это благодарен. И так мне даже комфортнее играть. А Генрихович – он красавчик!» — приводит слова Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

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