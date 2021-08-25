Игрок «Торпедо» Калмыков: Игнашевич сделал меня профессиональнее, а Бородюк — красавчик

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков поделился мнением о бывшем главном тренере команды Сергее Игнашевиче и нынешнем наставнике Александре Бородюке.
«Не хочется сравнивать Бородюка и Игнашевича. Огромное спасибо Николаевичу, я его уважаю. Он сделал меня профессиональнее. Приучил биться до конца, например, в завершении, говорил «убивать» вратаря, вместе с ним нужно было заносить мяч в ворота. Он перестроил меня на 180 градусов, я раньше по-другому видел игру, а сейчас: зацепиться, принять мяч, сохранить. Мне раньше просто за спину кидали, и я бежал, простреливал. Вообще в другой футбол играл, он меня перестроил, и я ему за это благодарен. И так мне даже комфортнее играть. А Генрихович – он красавчик!» — приводит слова Калмыкова пресс-служба «Торпедо».
- 25 августа 2021
-
18:27
-
18:22
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:35
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
15:56
-
15:55
-
15:29
-
15:24
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:20
-
13:20
-
13:08