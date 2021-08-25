«Фиорентина» объявила об аренде хавбека «Арсенала» Торрейры
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«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры на правах аренды. Арендное соглашение 25-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022 и предусматривает опцию выкупа трансфера.
В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
В сезона-2020/2021 «фиалки» финишировали на 13-м месте в Серии А, набрав в 38 матчах 40 очков. В матче 1-го тура нынешнего сезона «Фиорентина» уступила «Роме». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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