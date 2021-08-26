Джикия: приятно, что Мирзов, Рассказов и остальные вернулись из аренды. Это сильные игроки

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал возвращение в команду четырёх игроков красно-белых.
«Приятно, что Мирз снова в команде. То же самое могу сказать про Ломовицкого, Мелкадзе и Рассказова. Все это сильные игроки. Выступая за другие команды в аренде, они прибавили, окрепли. Это полезно для конкуренции и ротации. Еще Тимофеев вернулся, но уже ушел. Так бывает…» — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».
«Спартак» ранее объявил о продлении контракта с капитаном и защитником Георгием Джикией. Новое соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до мая 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. Предыдущий контракт Джикии со «Спартаком» действовал до июня 2022 года. С 2017 года Джикия вызывается в национальную команду России.
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