Хавбек «Шахтёра» Мудрик – об автоголе «Монако»: с Божьей помощью мяч залетел в ворота

20-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик подвёл итоги ответной игры с «Монако» (2:2) квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Эмоции не описать словами, ради этого стоит жить. Рад, что помог команде достичь такого результата, он для всех фанатов «Шахтера», для тех, кто поддерживал нас. Я понимал, что это тяжёлая игра, но не боялся ответственности. Хотел все силы отдать, чтобы помочь команде добыть результат. Не критикуют того, кто ничего не делает, я уже привык к этому, критика даже заставляет более усердно работать.

Автогол «Монако»? Я хотел отдать передачу, Патрик был подо мной, но с Божьей помощью так получилось, мяч залетел в ворота.

Конфликт со Степаненко — это обычный игровой момент, ничего такого, немного не поняли друг друга, я думал что, он отдаст вперёд, а он ожидал, что я отойду назад», — цитирует Мудрика Football.ua со ссылкой на эфир Megogo.

Напомним, что первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).