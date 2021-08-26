Главный тренер «Шерифа»: приходил в клуб с мечтой – сыграть в ЛЧ. Она сбылась!

55-летний специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий тираспольский «Шериф», поделился впечатлениями после прохода загребского «Динамо» (3:0 общ.) в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Я читал интервью тренера «Динамо» перед игрой. Он не хотел доводить дело до пенальти и хотел решить вопрос раньше. Что ж, после этих слов мне не нужно было настраивать команду. Ребята сделали то, что должны были сделать. Вы видели, что мы заслужили своей игрой это результат. Мы заслужили играть в группе Лиги чемпионов.

Сегодня я очень счастливый человек. Я приходил в «Шериф» с мечтой — сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась! Это работа всего клуба, всей команды. Мы были одной семьей, одним целым. Я горжусь результатом ребят. Мы прошли нелегкий путь с первого раунда — выиграли шесть игр из восьми, два раза сыграли вничью. Забили 14 голов, пропустили только два. Это говорит о многом. Я счастлив!» — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась 17 августа на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), «Шериф» одержал разгромную победу со счётом 3:0, а ответная игра завершилась вничью – 0:0.