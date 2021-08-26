«ПСЖ» сделает ставку на трансфер Ришарлисона в случае ухода Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» сосредоточится на приобретении форварда Ришарлисона у английского «Эвертона» в случае ухода из команды Килиана Мбаппе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, парижане сделают ставку ивенно на трансфер бразильца, если Мбаппе уйдёт в «Реал». Мадридцы, в свою очередь, готовят по Мбаппе новое предложение. Последнее предложение по французу в € 160 млн было отклонено.
Ранее отмечалось, что Ришарлисон близко дружит с Неймаром, который также выступает в «ПСЖ». Это может подтолкнуть форварда «Эвертона» к переезду в Париж.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».
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