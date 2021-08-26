Андрей Пятов — о выходе в групповой этап Лиги чемпионов: ещё пошумим

Вратарь донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов отреагировал на выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.
«Ещё пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Пятов в своём «инстаграме».
Напомним, в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда. Полузащитник «Шахтёра» Марлос забил один мяч. На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.
Андрей Пятов — капитан «Шахтёра» сборной Украины по футболу. Участник трёх чемпионатов Европы и чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта Украины.
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