Андрей Пятов — о выходе в групповой этап Лиги чемпионов: ещё пошумим

Вратарь донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов отреагировал на выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Ещё пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Пятов в своём «инстаграме».

Напомним, в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда. Полузащитник «Шахтёра» Марлос забил один мяч. На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.

Андрей Пятов — капитан «Шахтёра» сборной Украины по футболу. Участник трёх чемпионатов Европы и чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта Украины.