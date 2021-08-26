Вильмар Барриос: победа в матче с ЦСКА — отличная возможность вновь вернуть себе лидерство

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос дал комментарий по поводу предстоящей встречи с московским ЦСКА.
«Несмотря на последние матчи, которые закончились не так, как мы хотели, думаю, у нас получился хороший старт. Прошло пять туров, «Зенит» идет вторым, на одно очко отставая от лидера — разница минимальна. Впереди у нас домашний матч с сильным соперником — ЦСКА. Лучший способ проявить к нему уважение — победить его в родных стенах. К тому же это возможность вновь вернуть себе лидерство. Надеюсь, мы ей воспользуемся.
Я часто слежу за играми наших соперников. Конечно, больше внимания уделяю тем игрокам, которые могут оказаться в моей зоне, то есть в центре поля. Изучаю их футбольные качества, отмечаю слабые места, которыми могу воспользоваться в нужный момент матча.
Это будет тяжёлая игра, но в РПЛ простых и не бывает. Особенно когда играют против «Зенита» — ведь все знают, что это лучший клуб России. Мы демонстрируем это несколько последних лет. Поэтому настрой на нас у всех соответствующий. Но и мы как следует готовимся к каждому матчу, потому что у нас только одна цель — победа, которая принесёт радость нам и болельщикам», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
- 26 августа 2021
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