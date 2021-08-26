Скотт Мактоминай перенёс операцию в связи с травмой паха

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай перенёс операцию на пахе, сообщает официальный сайт клуба.

«Скотт перенёс операцию по поводу продолжающейся травмы паха, которая вызывала сильную боль во время игры. После того как испробовали все другие варианты лечения в предсезонный период, операция была признана необходимой для решения проблемы. Мы надеемся, что он скоро вернётся», — говорится в заявлении клуба.

Мактоминай точно не сможет принять участие в предстоящем матче с «Вулверхэмптоном», а также не поедет на матчи отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Скотт является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В основном составе он дебютировал 7 мая 2017 года в матче английской Премьер-лиги с «Арсеналом».