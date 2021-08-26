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«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу»

«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу»
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Сегодня, 26 августа, «Уфа» встретилась с «Крыльями Советов». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился со счётом 2:1 в пользу самарского коллектива. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Крылья Советов» сделали серьёзную заявку на победу ещё в первом тайме, забив голы на 27-й и на 29-й минутах. В первом случае отличился Никита Чернов, во втором — Максим Глушенков. В обоих эпизодах в роли ассистента выступил Антон Зиньковский. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев» Антон Ежов сфолил в штрафной площади своей команды, за что арбитр показал ему красную карточку и назначил пенальти в ворота «Крыльев». 11-метровый реализовал Гамид Агаларов. Однако дожать самарскую команду «Уфа» в большинстве не смогла. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Крылья» в шести стартовых турах РПЛ набрали 7 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» (5) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
26 августа 2021, четверг. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Чернов – 27'   0:2 Глушенков – 29'   1:2 Агаларов – 61' (пен)
Удаления: нет / Ежов – 60'
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