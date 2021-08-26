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Болельщики «Спартака» осудили праздную жизнь футболистов баннерами на трибунах

Болельщики «Спартака» осудили праздную жизнь футболистов баннерами на трибунах
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На матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» болельщики московского клуба развернули баннеры, осуждающие футболистов красно-белых за праздную жизнь и поездки в клубы.

«Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намёк понятен», — гласят первые развёрнутые баннеры.

Фото: Андрей Панков

«Клубная жизнь или жизнь в клубе?» — написано на втором баннере.

Фото: Андрей Панков

Встреча «Спартака» и «Сочи» проходит в настоящее время на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30.

«Спартак» перед этим матчем занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

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