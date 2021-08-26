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Футболисты «Спартака» поддержали Маслова, который перенёс операцию

Футболисты «Спартака» поддержали Маслова, который перенёс операцию
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Перед матчем 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» футболисты московского клуба поддержали одноклубника Павла Маслова. Перед началом встречи футболисты «Спартака» надели футболки с фотографией защитника.

Фото: «Чемпионат»

Ранее стало известно, что Маслова прооперировали в одной из клиник Финляндии.

В июне у Маслова случился рецидив старой травмы. Повреждение беспокоило Павла по ходу минувшего сезона. В июле Маслов приступил к беговой работе на поле, работал по индивидуальной программе.

Маслов на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Тюмень». В тюменской команде в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а спустя два года перебрался в «Спартак». В завершившемся сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два автогола.

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