Эрлинг Холанд признан лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.

В составе «Боруссии» Холанд дошёл до 1/4 финала прошлой ЛЧ, где «шмели» уступили «Манчестер Сити» — будущему финалисту турнира. В финальном матче «горожане» проиграли «Челси» со счётом 0:1. Автором единственного гола в решающей игре стал полузащитник «аристократов» Кай Хаверц.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом», шведским «Мальмё» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.