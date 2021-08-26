Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд признан лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд признан лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов
Комментарии

Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.

В составе «Боруссии» Холанд дошёл до 1/4 финала прошлой ЛЧ, где «шмели» уступили «Манчестер Сити» — будущему финалисту турнира. В финальном матче «горожане» проиграли «Челси» со счётом 0:1. Автором единственного гола в решающей игре стал полузащитник «аристократов» Кай Хаверц.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом», шведским «Мальмё» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.

Новость по теме
Жоржиньо из «Челси» признан лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021