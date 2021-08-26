Эрлинг Холанд признан лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.
В составе «Боруссии» Холанд дошёл до 1/4 финала прошлой ЛЧ, где «шмели» уступили «Манчестер Сити» — будущему финалисту турнира. В финальном матче «горожане» проиграли «Челси» со счётом 0:1. Автором единственного гола в решающей игре стал полузащитник «аристократов» Кай Хаверц.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом», шведским «Мальмё» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.
- 26 августа 2021
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