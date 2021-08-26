Бышовец: при должном везении «Зениту» можно побороться за вторую строчку с «Ювентусом»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 для «Зенита». Сине-бело-голубым предстоит встретиться в группе H с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

«По жеребьёвке всё понятно. Выглядит безнадёжно. Есть два явных фаворита. А «Мальмё» — это команда, с которой нужно играть. Но «Мальмё» заслуживает уважения. Матчи с этой командой не будут лёгкими для петербуржцев.

На этот раз «Зениту» совсем не повезло. Группа сложная. Если «Зенит» станет вторым, то это будет невероятный успех. При должном везении можно будет побороться за вторую строчку с «Ювентусом», у которого сейчас всё не очень хорошо», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.