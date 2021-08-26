Семак — о старте «Зенита» в РПЛ: думал, будет хуже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы своей команды в матче 6-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0).
«Проблемы две: линия обороны играла низко, поэтому были разрывы между линиями. Наша средняя линия была недостаточно активна при переходах от обороны к атаке, после прессинга обратно в оборону. Не успевали на подбор, были навесы, передачи во фланг, в одном моменте нас спасла штанга. Лёгкое начало матча, где мы контролировали мяч, сыграло плохую шутку, стали недорабатывать в тех моментах, в которых стоило бы это делать. Поговорили на эту тему в перерыве, поговорим ещё потом. Во втором тайме действовали хорошо и не позволили наносить удары по нашим воротам.
Во время паузы будем работать: 8-10 человек, которые остались, будут тренироваться, остальные разъедутся по сборным. К сожалению, окно в международных матчах сдвинуто, в Южной Америке будут играть 10 числа в три часа ночи, поэтому к матчу мы вряд ли сможем иметь в распоряжении Барриоса, Клаудиньо. Это одна из проблем.
По поводу старта чемпионата, думал, что будет хуже. Хочется побеждать всегда, где-то нам сопутствовала удача, где-то наоборот. Набрали то количество очков, которое заслужили», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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