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«Арсенал» уступил в 14 гостевых играх кряду. Больше только у «Тюмени» в 1992-1994 годах

«Арсенал» уступил в 14 гостевых играх кряду. Больше только у «Тюмени» в 1992-1994 годах
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Вчера, в четверг, 26 августа, в Грозном состоялся матч 6-го тура РПЛ. На стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» принимал «Арсенал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как сообщает Opta Ivan в «Твиттере», «Арсенал» проиграл 14 гостевых матчей в РПЛ подряд – это их худшая серия в истории. Единственной командой в истории чемпионатов России, проигравшей больше гостевых матчей подряд, была «Тюмень» в 1992-1994 годах (18).

«Ахмат» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с четырьмя очками занимает 15-е место.

Напомним, прошедшая встреча между «Ахматом» и «Арсеналом» запомнилась зрителям скандальным взятием ворот в исполнении Мохамеда Конате. Защитник гостей Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил его и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

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