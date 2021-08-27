Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «Манчестер Сити»

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в английский клуб «Манчестер Сити» из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Агент португальца Жорже Мендеш сегодня выйдет на прямой контакт с представителями «Манчестер Сити» и обсудит зарплату своего клиента с боссами «Сити». Она будет меньше € 31 млн, которые Роналду получал за каждый год по контракту с «Ювентусом». Криштиану уже сообщил партнёрам по «Ювентусу», что хочет уйти.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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