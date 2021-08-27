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Источник: Илаш Мориба перейдёт из «Барселоны» в «Тоттенхэм»

Источник: Илаш Мориба перейдёт из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
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Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Илаш Мориба продолжит карьеру в английском «Тоттенхэме». Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский инсайдер Никола Скира.

По информации журналиста, спортсмен в скором времени заключит с лондонским клубом контракт, срок которого истекает летом 2025 года. Футболист решил покинуть «Барселону», не сумев договориться об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не готов идти на уступки в вопросе зарплаты. «Барселона» хочет получить за игрока примерно € 15 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» было готово дать Мориба контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.

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