Серж Орье может перейти в «Лилль»
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти во французский «Лилль».
Сообщается, что «Лилль» предпримет попытки по приобретению ивуарийского игрока в случае, если Зеки Челик покинет команду в ближайшее время.
В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «ПСЖ».
«Лилль» в прошлом сезоне впервые за 10 лет стал победителем Лиги 1. В нынешнем сезоне команда стартовала в чемпионате неудачно. После победы в Суперкубке Франции команда сыграла три матча регулярного первенства, в которых дважды сыграла вничью и однажды потерпела поражение.
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