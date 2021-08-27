Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Манчестер Сити»
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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его трансфера из «Ювентуса». Об этом сообщает The Athletic.
По информации газеты, Гвардиола не до конца уверен в том, что Роналду впишется в состав «Манчестер Сити». Также тренер опасается, что приход португальца испортит атмосферу в раздевалке. Однако специалист считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без нападающего.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Новость по темеИсточник: «Манчестер Сити» предложит € 30 млн за Роналду
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