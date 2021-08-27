Источник: «Манчестер Сити» предложит € 30 млн за Роналду

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английском «Манчестер Сити». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Sky Sports Паоло Агемо.



По данным итальянского инсайдера, английский клуб предложит € 30 млн за португальского форварда. Ранее сообщалось, что португалец подпишет 2-летний контракт с «Манчестер Сити», а официальное предложение о трансфере «Ювентус» получит в ближайшее время.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.