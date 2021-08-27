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«Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе

«Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе
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Руководство испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» приступило к подготовке презентации новичка команды – нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Cам Мбаппе уже попрощался с одноклубниками из «Пари-Сен-Жермен», сообщив им о своём переходе в «Реал».

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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