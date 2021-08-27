Романцев: Глушаков очень пригодился бы «Спартаку», он напоминает мне молодого Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался по поводу игры полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«Считаю Дениса очень качественным и разносторонним полузащитником, умеющим не только организовать атаку, но и завершить ее. Кроме того, он обладает хорошим первым пасом, чего не хватает при выходе из обороны сегодняшней сборной.
Думаю, что в своем сегодняшнем состоянии Глушаков очень бы пригодился и «Спартаку». А своими лидерскими качествами он напоминает мне молодого Карпина. Уверен, если Денис продолжит выдерживать свой нынешний уровень, то место в сборной для него обязательно найдется», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
После шести туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает девятое место с семью очками.
- 27 августа 2021
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