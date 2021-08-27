Губерниев: нашему футболу Сан-Марино дышит в спину, от почтальонов надо ещё отбиться

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА.

«У «Локомотива» прекрасная группа! Великолепная! А у «Спартака» всё очень хорошо! Я вообще всегда за то, чтобы нашим клубам доставались сильные соперники, а они действительно такие. У нас часто бывает, что много амбиций в еврокубках, но мало амуниции. Если «Спартак», который пока ещё не переименован, всё ещё остаётся «Спартаком» — пусть выходит из группы. С «Локомотивом» вообще понятная история, они ещё в прошлых розыгрышах периодически что-то выдавали приличное, пусть тоже выходят, сражаются против своих соперников и идут дальше. Нам осталось только лишь идти вперёд.



Нам сейчас и так дышит в спину Сан-Марино, от почтальонов ещё надо отбиться. Сейчас, когда уже казалось, что всё пропало, мы начнём доказывать. Это наш такой характер. Правда, я не уверен, что со «Спартаком» доказывать будет Витория, может быть, кто-то другой, но он пока делает хорошую мину при плохой игре. Временами у «Спартака» не игра, а ужас. Так что, в «Локомотив» я верю чуть больше, чем в «Спартак», но мне кажется, что мы пускаем критические стрелы в «красно-белых», чтобы они встрепенулись. Чтобы они наконец-то вспомнили, что они «Спартак», а так, пусть будет «Промкооперация» и во второй лиге играют», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.