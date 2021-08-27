«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Ювентусу» после разговора Роналду с Фергюсоном

«Манчестер Юнайтед» направил предложение «Ювентусу» о трансфере форварда Криштиану Роналду. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, предложение было направлено после разговора Роналду с бывшим тренером «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Позже было объявлено о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании футболиста. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.