«Динамо» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. Но уже на 41-й минуте «Динамо» восстановило равенство на табло усилиями Себастьяна Шиманьски, который получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной направил мяч в нижний угол ворот.



Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.