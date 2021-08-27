Глебов — о ничьей с «Уралом»: в концовке «Ростов» пропустил совершенно необязательный гол

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Ростов» не смог удержать победу, пропустив в концовке.
«Жаль, что в конце пропустили совершенно необязательный гол после ошибки в обычной передаче. Имели массу моментов забить — считаю, что не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Обидно, досадно, но это футбол. Значит, нужно работать ещё больше.
Гол+пас в трёх матчах? Пока не показатель. Надо ещё больше и лучше!
Читал, что болельщики в Ростове постепенно возвращаются на стадион. Мы так рады! Очень ждём болельщиков на стадионе, чувствуем, что нам очень не хватало поддержки в первых турах. Думаю, в матчах с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА всё сложилось бы по-другому — если бы болельщики были на стадионе. До встречи на «Ростов-Арене»!» — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 августа 2021
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