Малком вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Малком вызван в основную сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, информирует пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Сообщается, что Малком вошёл в дополнительный список футболистов, приглашённых для участия в отборочном этапе ЧМ. Ранее в сборную Бразилии вызвали другого игрока «Зенита» — Клаудиньо.

Напомним, в матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с национальными командами Чили, Аргентины и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.

Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принёс команде Андре Жардине золотые медали Олимпиады.