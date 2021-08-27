Малком вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022
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Нападающий «Зенита» Малком вызван в основную сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, информирует пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
Сообщается, что Малком вошёл в дополнительный список футболистов, приглашённых для участия в отборочном этапе ЧМ. Ранее в сборную Бразилии вызвали другого игрока «Зенита» — Клаудиньо.
Напомним, в матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с национальными командами Чили, Аргентины и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.
Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принёс команде Андре Жардине золотые медали Олимпиады.
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