Жемалетдинов высказался о пропуске матча с Хорватией в составе сборной России

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о пропуске матча отбора на чемпионат мира — 2022 с национальной командой Хорватии.

«Все неожиданно вспомнили, что я не смогу сыграть с Хорватией? Да, конечно, очень обидно не сыграть с ними», — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

Жемалетдинов не поможет сборной России в матче с Хорватией по причине перебора жёлтых карточек — он получил два предупреждения в трёх стартовых матчах отбора.