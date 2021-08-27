Гильерме высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме после матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Динамо» — тоже молодая команда. В России, да и в Европе играют много молодых. Пять лет назад было очень редко, когда играли 19-летние. Сейчас всё другое, уровень другой. Когда я играл в 21 год, у меня не было столько опыта, сколько сейчас у тех, кому 19. Все развиваются. Идём вместе с клубом. Если клуб решает, что надо делать по-новому, то так лучше.

Наверху люди понимают в футболе, мы должны это уважать. Я вообще за то, чтобы убрать полностью лимит. Будет больше конкуренции, русские футболисты будут расти», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.