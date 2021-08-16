Дасаев: Гильерме выходит и привозит что в «Локо», что в сборной. Толку, что у него опыт?

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал вызов голкипера «Локомотива» Гильерме в сборную России.
«Рад за Максименко. Надо попробовать, посмотреть его в деле – будет видно, кто будет играть. Вызов, в общем-то, заслуженный: в том сезоне играл неплохо, в этом начал не очень, но в целом заслуженно – пускай потренируется, впишется в сборную. Что касается основы, то время есть: будут смотреть и по РПЛ, и по тренировочному процессу. Гильерме опытнее? А толку, что у него опыт? Выходит и привозит себе мячи, что в «Локомотиве», что в сборной. При чём тут опыт? Если бы был опытный и хорошо играл – я бы понял, но он не показывает игру, достойную сборной России.
Дюпин заслуживает вызов, он и в том сезоне хорошо отстоял, и этот неплохо начал, выручил со «Спартаком». Песьяков – более-менее опытный, спокойный и уверенный. Основная конкуренция у Максименко будет с ними», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 августа 2021
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