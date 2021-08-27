Гильерме: моё мнение — «Локомотив» великолепно провёл первую часть чемпионата

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о ничьей в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1), а также оценил выступление своей команды в первой части сезона.

«Игра тяжёлая, здесь всегда сложно играть. «Динамо» — очень молодая и быстрая команда, они тактически очень грамотно играют, мы это знали, были готовы. Считаю, что результат неплохой, ведь мы играли на выезде. Моё мнение — мы великолепно провели первую часть чемпионата.

Новички? Ребята молодцы, поздравляю их с дебютом. Бека-Бека только три дня в команде, ещё сложно говорить что-то про него. Ненахов молодец, мы его давно знаем, потенциал есть. Конкуренция у нас большая, нужно ждать момент, когда сможешь сыграть.

Группа в Лиге Европы у нас как в Лиге чемпионов, мы об этом говорили перед игрой. Это хорошо, мы четыре года уже играем на уровне Лиги чемпионов, это супер. Шансы выйти? Посмотрим, это зависит от многого, Лига Европы только через месяц, много что может произойти», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.