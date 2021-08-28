УЕФА пересматривает запрет поездок болельщиков на гостевые еврокубковые матчи

Запрет поездок футбольных болельщиков на гостевые матчи своих команд в еврокубках будет пересмотрен в УЕФА.
«Действующее правило, запрещающее болельщикам путешествовать на матчи клубных соревнований УЕФА, в настоящее время пересматривается. Последующее решение будет сообщено в ближайшие дни. Мы советуем болельщикам не организовывать никаких поездок до того, как будет сообщено решение», — сообщила пресс-служба УЕФА.
Напомним, Россию в еврокубках представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.
«Зенит» на групповом этапе ЛЧ встретится с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». «Спартак» попал в квартет ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив», в свою очередь, на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Галатасараем», «Марселем» и «Лацио».
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