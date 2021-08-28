Балотелли пришёл в бешенство после того, как его заменили в матче чемпионата Турции. Видео

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли пришёл в бешенство после того, как его заменили на 57-й минуте матча чемпионата Турции с «Коньяспором». На момент ухода итальянца с поля счёт в матче был 0:0.

После замены телекамеры запечатлели, как Балотелли громко ругается, машет руками и бьёт заднюю стенку скамейки запасных. Видео резонансного эпизода размещено в «твиттере» beIN Sport Turkey.

Права на видео принадлежат DIGITURK.

Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Марио выступал за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера. Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель» и другие команды.



В минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.