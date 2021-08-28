Петер Шмейхель с бутылкой шампанского отметил возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель отреагировал на возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в стан «Красных дьяволов».

«Он возвращается домой! Туда, где твоё место, Криштиану», — написал Шмейхель, прикрепив фото с бутылкой шампанского в своём «твиттере».

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.