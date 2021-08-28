Португальский нападающий Криштиану Роналду может не получить 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб, сообщает журналист Дейл Джонсон в своём «твиттере».

Сейчас седьмой номер у уругвайского форварда Эдинсона Кавани, а согласно правилам лиги игровой номер футболиста сохраняется на весь сезон. По данным источника, чтобы Роналду получил седьмой номер в «МЮ», Кавани должен покинуть клуб. Также есть вариант, что руководство АПЛ предоставит специальное разрешение на смену номера по ходу сезона, однако ранее такие исключения никогда не делались.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 2018 году он перебрался в «Ювентус» из «Реала».